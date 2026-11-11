Supermicro lance sa gamme de serveurs H15 avec AMD

Basés sur les nouveaux processeurs AMD EPYC 9 006 de 6e génération, ces plus de 20 systèmes ont décroché plusieurs records mondiaux de benchmarks et promettent jusqu'à 33% de coeurs supplémentaires. Les deux groupes préparent aussi les plateformes rack-scale Helios et Helion pour accélérer l'infrastructure d'IA agentique.

Super Micro Computer annonce la disponibilité de sa nouvelle gamme de serveurs H15, basée sur les processeurs AMD EPYC 9 006 de 6e génération. Ces systèmes ont établi plusieurs records mondiaux de benchmarks SPEC CPU sur les serveurs 2U Hyper et CloudDC, selon l'agence.

"Avec le portefeuille H15 désormais disponible, Supermicro et AMD offrent aux clients une voie plus rapide vers une infrastructure IA agentique", déclare Michael McNerney, vice-président senior marketing chez Supermicro. Dan McNamara, vice-président senior chez AMD, souligne que ces plateformes aident à déployer l'infrastructure IA plus vite et à réduire le coût total de possession.

La gamme H15 compte plus de 20 systèmes optimisés, dont les plateformes Hyper, CloudDC, FlexTwin, GrandTwin, Petascale Storage et SuperBlade. Combinée à l'architecture DCBBS, elle apporte jusqu'à 33% de coeurs supplémentaires et un débit de 1,8 fois plus de tokens par seconde sur les modèles d'IA exigeants.

Supermicro et AMD développent aussi les solutions rack-scale Helios et Helion pour l'IA agentique à grande échelle. Helios, propulsé par les GPU AMD Instinct MI455X, vise la performance GPU maximale pour l'entraînement. Helion, bâti sur les EPYC de 6e génération, privilégie la flexibilité de déploiement.