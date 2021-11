Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Superdry : s'envole de 5%, 'l'action reste très bon marché' information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 5% un analyste estimant que l'action reste très bon marché. Liberum confirme également son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 500 p. ' Bien que les tendances des 8 dernières semaines se soient améliorées par rapport aux 18 premières semaines du premier semestre, la performance globale du premier semestre reste terne ' indique le bureau d'analyses. ' Nous nous attendions à des ventes plus importantes que celles annoncées, maintenant que les magasins ont entièrement rouvert sur la plupart de ses marchés au cours des deux ou trois derniers mois ' rajoute Liberum. L'analyste estime que la performance dépend maintenant des ventes du reste de la gamme AW21, qui a été entièrement lancée et dont les premiers signes sont positifs. ' Nous restons optimistes quant aux performances de la gamme AW21 et maintenons inchangées les prévisions pour l'exercice 2022E'.

Valeurs associées SUPERDRY LSE +4.91% SUPERGROUP LSE -93.46%