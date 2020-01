Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Superdry : en superchute après un avertissement Cercle Finance • 10/01/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le titre Superdry recule ce vendredi de plus de -16%, après la publication par le groupe d'un avertissement sur résultats liés à ses performances en fin d'année 2019. Ainsi, Superdry a annoncé s'attendre à bénéfice sous-jacent avant impôts pour son exercice se terminant en avril de l'ordre de zéro à 10 millions de livres. Son chiffre d'affaires a par ailleurs chuté de -15,8% au cours des 10 semaines précédant le 4 janvier. La raison ? Des ventes impactées par des 'niveaux de promotion sans précédent' de la part des concurrents et par la faiblesse de la demande après Noël. Dans le détail, sur la période en question, les ventes ont chuté sur l'ensemble des canaux de la marque : -18,5% dans les magasins, -9,3% sur le net, et -16,9% pour la vente en gros.

Valeurs associées SUPERDRY LSE -14.35% SUPERGROUP LSE -81.48%