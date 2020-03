Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Super Tuesday"-Biden confirme son retour, Sanders gagne la Californie Reuters • 04/03/2020 à 13:56









(Actualisé avec nouveau décompte des délégués) par John Whitesides et Trevor Hunnicutt WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - Relancé par son succès en Caroline du Sud trois jours plus tôt, Joe Biden a remporté mardi les primaires de neuf Etats mais Bernie Sanders s'est adjugé la Californie, le plus gros enjeu de ce "Super Tuesday", ce qui promet un coude-à-coude pour l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Cette étape cruciale dans la désignation de celui qui affrontera Donald Trump le 3 novembre prochain, durant laquelle étaient élus environ 40% des délégués, a permis à l'ancien vice-président de s'imposer dans des Etats du Sud, du Midwest et de la Nouvelle-Angleterre. L'institut Edison Research le donne également vainqueur au Texas, où Bernie Sanders s'est pourtant beaucoup investi. Le sénateur du Vermont comptait notamment sur les voix de l'importante communauté latino-américaine. "A ceux qui ont été mis à terre, donnés battus, laissés pour compte, je dis ceci : c'est votre campagne !", a déclaré Joe Biden devant ses partisans en liesse réunis à Los Angeles. "Nous sommes bel et bien vivants", a-t-il ajouté, évoquant ses résultats décevants lors des trois premières étapes du marathon des primaires. Bernie Sanders, qui faisait la course en tête et comptait effectuer mardi un grand pas vers l'investiture du Parti démocrate, a remporté le Colorado, l'Utah et le Vermont, selon Edison Research. La chaîne de télévision Fox News et l'agence de presse AP le donnent en tête en Californie, le plus important des 14 Etats en jeu avec 415 délégués. Outre le Texas, Joe Biden remporte quant à lui l'Alabama, l'Arkansas, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, le Tennessee et la Virginie. BLOOMBERG SEMBLE HORS COURSE Les résultats de ce "Super Tuesday" mettent globalement Michael Bloomberg hors course. Entré tardivement dans la campagne, l'ancien maire de New York est en passe de perdre son pari. Le milliardaire, qui a investi plus de 500 millions de dollars dans sa campagne, notamment en spots publicitaires, se soumettait pour la première fois mardi au suffrage des électeurs démocrates et indépendants, après avoir choisi de faire l'impasse sur les quatre premières étapes des primaires. Selon des membres de son équipe de campagne, il va évaluer mercredi la suite à donner à sa candidature, ce qui ne signifie pas qu'il va se retirer de la course à la Maison blanche. Les projections sont également décevantes pour Elizabeth Warren, donnée loin derrière le duo de tête dans la plupart des Etats, y compris le Massachusetts, dont elle est sénatrice. Joe Biden a en revanche atteint mardi son objectif principal: écarter Michael Bloomberg en tablant sur le soutien de l'électorat modéré pour s'orienter vers un duel avec Bernie Sanders. A ce stade, l'ancien vice-président peut compter sur les voix de 385 délégués, alors que le sénateur du Vermont en recueille 325. Pour l'emporter, il en faut 1.991. La course à l'investiture va s'accélérer au cours des deux prochaines semaines, avec la désignation d'un millier de délégués. Ceux du "swing state" de Floride seront élus le 17 mars. (version française Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief, avec Arthur Connan, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

