Super Micro prévoit une amélioration de ses marges trimestrielles ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1, ajout de précisions au paragraphe 4)

Super Micro Computer SMCI.O a déclaré mardi qu'elle s'attendait à afficher au quatrième trimestre des marges brutes supérieures à ses prévisions précédentes, ce qui a fait grimper son action de 16 % dans les échanges après clôture.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA ont vu leur demande s’accélérer, les entreprises technologiques et les fournisseurs de services cloud intensifiant leurs investissements dans les centres de données afin de prendre en charge les grands modèles linguistiques et d’autres applications d’IA.

Le fabricant de serveurs d’IA a enregistré plus de 60 milliards de dollars de commandes au cours du quatrième trimestre clos le 30 juin, a-t-il indiqué dans un communiqué préliminaire de résultats.

Super Micro prévoit des marges brutes comprises entre 15 % et 17 % pour le trimestre, bien au-dessus de ses prévisions antérieures de 8,2 % à 8,4 %, "principalement en raison d’une composition favorable de sa clientèle et de sa gamme de produits".

La société s'attend à afficher un chiffre d'affaires trimestriel proche de la fourchette basse de ses prévisions, comprise entre 11 milliards et 12,5 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 11,67 milliards de dollars.

La société devrait publier ses résultats trimestriels le 11 août.

En juin, Super Micro avait annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars par le biais d’une série d’opérations de financement par actions et liées aux actions, et d’utiliser le produit de ces opérations pour honorer des commandes d’une valeur d’environ 39 milliards de dollars portant sur ses serveurs d’IA de pointe, passées par plus de 20 clients.