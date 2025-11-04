Super Micro manque ses prévisions trimestrielles en raison de retards de livraison, les actions chutent

Super Micro Computer a manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires trimestriels mardi, touché par un changement dans les calendriers de livraison des grands contrats d'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter les actions du fabricant de serveurs de plus de 9 % dans les échanges prolongés.

La société SMCI.O avait prévenu que "les mises à jour des contrats de conception " avaient repoussé au deuxième trimestre une partie du chiffre d'affaires attendu pour le premier trimestre.

Le paysage de plus en plus concurrentiel des serveurs IA, ainsi que l'incertitude induite par les tarifs dans le segment du marché non hyperscaler et des entreprises, pèse sur Super Micro.

Les investisseurs attendent des mises à jour sur la capacité de production et la disponibilité des composants, compte tenu des délais d'approvisionnement en unités de traitement graphique (GPU) et en modules de refroidissement, car la croissance de Super Micro continue de dépendre de la demande des centres de données, a déclaré Gadjo Sevilla, analyste principal pour la technologie et l'IA chez eMarketer.

"L'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs se prépare à des frictions commerciales avec la Chine et une escalade tarifaire potentielle pourrait peser sur la rentabilité future", a déclaré Sevilla.

La collaboration de Super Micro avec Nvidia NVDA.O lui permet d'être parmi les premiers à commercialiser des systèmes construits autour d'une nouvelle architecture de puce, ses systèmes entièrement intégrés dotés des derniers GPU du géant de l'IA étant essentiels à son succès.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 35 cents par action a été inférieur aux estimations de 40 cents.

Super Micro prévoit un chiffre d'affaires de 10 à 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (7,83 milliards de dollars).

L'entreprise a également relevé ses prévisions de revenus annuels à 36 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars précédemment.