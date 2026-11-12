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Super Micro en baisse après l'annonce d'enquêtes menées par le ministère américain de la Justice
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 19:04

Ajouter Boursorama à vos sources

** L'action du fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer ( SMCI.O ) recule de 11,3% à 26,98 dollars en début d'après-midi

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis cinq mois

** Semafor rapporte que le ministère américain de la Justice mène plusieurs enquêtes pour violation des règles de concurrence à l’encontre de Nvidia NVDA.O , de SMCI et de Megaspeed

** En mars, le parquet américain a inculpé trois personnes liées à SMCI, dont son cofondateur, pour avoir facilité la contrebande de technologies d’IA vers la Chine

** Le directeur général de Nvidia, leader du secteur de l’IA, Jensen Huang, a démissionné à la suite des révélations concernant deux relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une agente présumée des services de renseignement chinois

** L’implication d’Alice Huang, l’espionne chinoise présumée, est devenue le cœur de l’enquête visant SMCI et la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour

** Nvidia, Megaspeed et SMCI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Compte tenu de l'évolution de la séance, SMCI affiche une baisse de plus de 7%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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