Super Micro en baisse après l'annonce d'enquêtes menées par le ministère américain de la Justice

** L'action du fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer ( SMCI.O ) recule de 11,3% à 26,98 dollars en début d'après-midi

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis cinq mois

** Semafor rapporte que le ministère américain de la Justice mène plusieurs enquêtes pour violation des règles de concurrence à l’encontre de Nvidia NVDA.O , de SMCI et de Megaspeed

** En mars, le parquet américain a inculpé trois personnes liées à SMCI, dont son cofondateur, pour avoir facilité la contrebande de technologies d’IA vers la Chine

** Le directeur général de Nvidia, leader du secteur de l’IA, Jensen Huang, a démissionné à la suite des révélations concernant deux relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une agente présumée des services de renseignement chinois

** L’implication d’Alice Huang, l’espionne chinoise présumée, est devenue le cœur de l’enquête visant SMCI et la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour

** Nvidia, Megaspeed et SMCI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Compte tenu de l'évolution de la séance, SMCI affiche une baisse de plus de 7%