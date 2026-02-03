 Aller au contenu principal
Super Micro Computer relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de la forte demande pour ses serveurs
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur financier au paragraphe 4)

Super Micro Computer SMCI.O a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mardi, anticipant une demande soutenue pour ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle, alors que les entreprises augmentent la capacité de leurs centres de données.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges prolongés.

La société s'est imposée comme l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'intelligence artificielle générative, travaillant en étroite collaboration avec des concepteurs de puces tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O pour mettre rapidement des serveurs sur le marché.

"Les commandes restent fortes de la part des grands centres de données mondiaux et des entreprises clientes", a déclaré le directeur financier David Weigand lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires d'au moins 40 milliards de dollars pour l'exercice 2026, alors qu'elle tablait auparavant sur 36 milliards de dollars.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 12,68 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 10,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires comprend environ 1,5 milliard de dollars de livraisons retardées au premier trimestre en raison de l'état de préparation des clients.

