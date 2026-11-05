Sunrun bondit après avoir annoncé un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de la société d'énergie solaire Sunrun RUN.O affiche une hausse de 19,8 % à 10,5 dollars en pré-ouverture

** RUN affiche un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 774 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'entreprise affiche un taux d'installation de systèmes de stockage de 75 % au troisième trimestre, contre 70 % un an plus tôt, ce qui reflète la part des installations solaires associées à des systèmes de stockage par batterie

** L'entreprise fait état d'une croissance de 9 % du nombre d'abonnés au troisième trimestre par rapport à l'année précédente

** Les résultats du troisième trimestre reflètent une hausse du chiffre d’affaires lié aux systèmes énergétiques et aux ventes de produits, indique la société

** 12 des 21 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, huit “conserver” et un “vendre”; le cours cible médian est de 12 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 52,2 % depuis le début de l’année