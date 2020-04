Sunjay Mulot rejoint Financière de l'Arc en tant que responsable de la gestion obligataire

Toute l'équipe de Financière de l'Arc a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Sunjay Mulot en tant que responsable de la gestion obligataire. Après plus de treize ans passés chez Axa IM, Sunjay vient renforcer notre équipe de gestion et reprendre la gestion du fonds Arc Flexibond.

Indépendamment du contexte, nous poursuivons notre développement et avons à cœur de renforcer notre expertise pluridisciplinaire. Les évènements récents offrent de nouvelles perspectives pour le monde obligataire et cet univers demeure incontournable dans la constitution de solutions d'investissement robustes.

Arc Flexibond est un fonds d'obligations internationales qui vise à profiter des différentes phases de marché par une allocation dynamique et flexible aux différentes classes d'actifs de l'univers obligataire international. La gestion active de la duration constitue un élément clé de la performance du fonds qui peut ainsi bénéficier des phases de baisse mais aussi de hausse des taux grâce notamment à sa capacité à passer en duration négative.

Sunjay Mulot, Diplômé de l'EISTI (école d'ingénieurs) avec une spécialisation en ingénierie financière, a débuté sa carrière en 2003 chez Groupama Asset Management en tant qu'assistant de gestion sur les marchés obligataires. Il y a évolué en tant que gérant avant de rejoindre Natexis Asset Management où il a occupé une fonction similaire. Il a ensuite intégré les équipes d'Axa Investment Managers en 2007 en tant que gérant senior en charge de stratégies aggregate (taux, crédit et inflation). Au cours des 13 années qu'il a passé au sein de cette établissement, Sunjay a développé une réelle expertise sur les marchés obligataires et l'allocation d'actifs, ainsi que sur les stratégies flexibles. Il décide de rejoindre la Financière de l'Arc en avril 2020 en tant que responsable de la gestion obligataire et gère le fonds Arc Flexibond.



Financière de l'Arc est une société de gestion indépendante basée à Aix-En-Provence et majoritairement détenue par ses dirigeants. Chaque gérant peut y exprimer pleinement ses convictions dans ses choix d'investissement et s'adapter aux besoins de ses clients.

Financière de l'Arc s'appuie sur les compétences pluridisciplinaires de son équipe pour avoir une approche collégiale des investissements : les décisions de gestion sont le fruit d'échanges continus entre les gérants.



