Suncor Energy SU.TO a nommé lundi Max Chan au poste de directeur financier, à compter du 4 janvier 2027.
Voici quelques détails supplémentaires:
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M. Chan vient d’Enbridge ENB.TO , où il a occupé pendant 15 ans des postes de direction, le dernier en date étant celui de vice-président chargé de la trésorerie et des risques d’entreprise
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À la suite de la nomination de M. Chan, Peter Zebedee, actuellement président et directeur financier, deviendra président
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Comme annoncé précédemment, M. Zebedee succédera à Rich Kruger au poste de président-directeur général en avril 2027, date à laquelle M. Kruger deviendra vice-président exécutif
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