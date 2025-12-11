Suncor Energy prévoit une augmentation de la production de pétrole et de gaz en 2026

(Ajoute des détails aux paragraphes 3 et 4)

Suncor Energy SU.TO a prévu jeudi une hausse de la production de pétrole et de gaz en 2026, le producteur d'énergie canadien augmentant la production de ses actifs de sables bitumineux.

La société basée à Calgary, en Alberta, prévoit une production en amont comprise entre 840 000 et 870 000 barils par jour l'année prochaine, par rapport à ses estimations de production pour 2025 de 810 000 à 840 000 barils par jour.

Suncor prévoit également des dépenses en capital comprises entre 5,6 milliards de dollars canadiens (4,06 milliards de dollars) et 5,8 milliards de dollars canadiens en 2026, en baisse par rapport à ses prévisions de 6,1 milliards à 6,3 milliards de dollars canadiens pour 2025.

Le directeur général Rich Kruger a déclaré qu'en décembre, la société avait augmenté ses rachats d'actions de 10 % pour atteindre 275 millions de dollars canadiens par mois, ce qui laisse présager des rachats de 3,3 milliards de dollars canadiens en 2026.

(1 $ = 1,3794 dollar canadien)