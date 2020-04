Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sun Life : l'UE autorise l'acquisition d'InfraRed Partners Cercle Finance • 27/04/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'InfraRed Partners du Royaume-Uni par Sun Life Financial du Canada. InfraRed est une société de gestion d'investissement, gérant des fonds propres principalement pour les investisseurs institutionnels du monde entier. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements horizontaux très limités et de l'absence de relations verticales entre les activités des sociétés.

Valeurs associées SUN LIFE FINANCI TSX +3.70%