Summit en baisse après qu'une lettre de la FDA a soulevé des inquiétudes quant à ses capacités de développement

** L'action de Summit Therapeutics SMMT.O recule de 3% à 10,34 dollars avant l'ouverture du marché

** La FDA américaine publie une lettre exposant les raisons du refus d'autorisation pour l'ivonescimab, le médicament expérimental de Summit contre le cancer du poumon

** L'agence indique que la demande s'appuyait sur une étude dont environ 60 % des participants provenaient de Chine, étude qui a ensuite été modifiée pour inclure des patients d'Amérique du Nord et de l'Union européenne

** La FDA souligne un écart de 17 mois entre le recrutement du premier patient en Chine et celui en Amérique du Nord/dans l’UE

** 93% des événements montrant que l’ivonescimab réduisait le risque de progression du cancer provenaient de Chine, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’applicabilité aux patients américains, selon la FDA

** Summit a procédé à quatre analyses intermédiaires des données, augmentant ainsi le risque d’une issue défavorable sur le plan réglementaire; la société aurait pu faire preuve de plus de transparence quant aux risques régionaux liés à l’autorisation, estime Bernstein

** Bernstein abaisse sa note de "market-perform" à "underperform"; il réduit son objectif de cours de 11,90 $ à 8,30 $

** La société de courtage réduit de 25% les chances de succès de toutes les études en phase avancée en cours sur l’ivonescimab, en raison de préoccupations liées à la mise en œuvre clinique et réglementaire

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 39% depuis le début de l’année