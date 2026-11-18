** L'action de Summit Therapeutics SMMT.O recule de 3% à 10,34 dollars avant l'ouverture du marché
** La FDA américaine publie une lettre exposant les raisons du refus d'autorisation pour l'ivonescimab, le médicament expérimental de Summit contre le cancer du poumon
** L'agence indique que la demande s'appuyait sur une étude dont environ 60 % des participants provenaient de Chine, étude qui a ensuite été modifiée pour inclure des patients d'Amérique du Nord et de l'Union européenne
** La FDA souligne un écart de 17 mois entre le recrutement du premier patient en Chine et celui en Amérique du Nord/dans l’UE
** 93% des événements montrant que l’ivonescimab réduisait le risque de progression du cancer provenaient de Chine, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’applicabilité aux patients américains, selon la FDA
** Summit a procédé à quatre analyses intermédiaires des données, augmentant ainsi le risque d’une issue défavorable sur le plan réglementaire; la société aurait pu faire preuve de plus de transparence quant aux risques régionaux liés à l’autorisation, estime Bernstein
** Bernstein abaisse sa note de "market-perform" à "underperform"; il réduit son objectif de cours de 11,90 $ à 8,30 $
** La société de courtage réduit de 25% les chances de succès de toutes les études en phase avancée en cours sur l’ivonescimab, en raison de préoccupations liées à la mise en œuvre clinique et réglementaire
** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 39% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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