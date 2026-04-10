Suja Life dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de jus biologiques Suja Life a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi.

Les introductions en bourse de produits de consommation devraient rebondir en 2026 après que les droits de douane américains aient gelé l'activité au premier semestre 2025, une reprise encore compliquée par l'aggravation du conflit au Moyen-Orient qui a contraint les entreprises à retirer ou à retarder leurs demandes.

Goldman Sachs, Jefferies, William Blair, BofA Securities et Evercore sont les souscripteurs de l'offre.

Suja Life cotera ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "SUJA".