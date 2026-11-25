Suisse: UBS a amélioré sa capacité de résolution en cas de crise, selon la Finma

( AFP / FABRICE COFFRINI )

UBS a amélioré sa capacité de résolution en cas de crise, estime la Finma dans son évaluation annuelle des préparatifs de la banque, publiée mercredi en pleine discussion au Parlement autour du durcissement des règles bancaires.

La Finma, l'autorité suisse de surveillance du secteur bancaire, évalue chaque année les plans d'urgence et de stabilisation des grands établissements bancaires de Suisse, UBS étant soumise à des exigences particulières dans la mesure où il s'agit de la seule grande banque helvétique d'importance systémique au niveau international depuis l'absorption de Credit Suisse.

"En 2025, UBS a encore renforcé sa capacité de résolution", a estimé la Finma, qui a approuvé son plan de stabilisation, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'objectif de ces évaluations annuelles est de vérifier que les principales banques de Suisse sont bien préparées en cas de grave crise financière, avec des plans d'urgence leurs permettant de maintenir les fonctions d'importance systémique et de se stabiliser par leurs propres moyens. Compte tenu de sa taille, les conclusions de la Finma concernant UBS sont publiées séparément.

"A la suite de la crise de Credit Suisse, la Finma a revu à la hausse ses attentes", a rappelé le gendarme du secteur bancaire, notant qu'UBS "en a tenu compte lors de la révision de ses plans de stabilisation".

"Les ventes potentielles d'actifs ont notamment été modélisées de manière plus prudente", souligne la Finma dans le communiqué.

En mars 2023, les autorités suisses avaient dû se réunir dans l'urgence afin de trouver une solution pour éviter une faillite de Credit Suisse, qui était alors la deuxième plus grande banque du pays. Elles avaient opté pour son rachat par UBS.

Mais compte tenu de la taille que cette fusion a conféré à UBS, le Conseil fédéral (gouvernement) souhaite durcir les règles bancaires, notamment au niveau des fonds propres qu'UBS doit mettre de côté pour couvrir les risques liés à ses filiales à l'étranger.

Mardi, une commission de la chambre des députés s'est alignée sur un vote des sénateurs fin septembre, préconisant elle aussi de couvrir ces risques à 90 % par des fonds propres durs, dits CET1 (contre 45 % actuellement). Les députés devraient voter sur cette proposition courant décembre.

La banque s'y oppose fermement, affirmant que ce durcissement des exigences concernant ses fonds propres est "excessif" et risque de miner sa compétitivité.