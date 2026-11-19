Suisse: les exportations horlogères en hausse de 9,1 % en octobre

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations horlogères ont continué de se redresser en octobre, affichant une croissance de 9,1 % malgré un repli en Chine, selon les relevés de la fédération horlogère publiés jeudi.

Cette hausse en octobre porte le cumul depuis janvier à près de 22 milliards de francs suisses (23,6 milliards d'euros), en hausse de 3,4 % par rapport aux dix premiers mois de 2025, a indiqué la fédération horlogère dans un communiqué.

"Cette dynamique positive est encourageante", a réagi Manuel Lang, analyste chez Vontobel dans une note de marché, soulignant que la situation reste néanmoins hétérogène selon les marchés.

Les exportation de montres vers les Etats-Unis ont bondi de 60,8 % en octobre, mais la base de comparaison est déformée par le choc des droits de douane à la même période l'an passé.

En octobre 2025, elles y avaient dégringolé de 46,8 % alors que Washington appliquait des droits de douane de 39 % à la Suisse.

Par ailleurs, le "re-routage par la France continue de poser un défi" pour interpréter l'évolution de la demande, note aussi l'analyste.

Depuis décembre, les exportations horlogères n'ont cessé de gonfler vers la France, qui s'est imposée comme le marché où les montres sont d'abord envoyées avant d'être réexportées ailleurs. En octobre, elles y ont bondi de 101,6 %.

"Et le regain de faiblesse en Chine et au Moyen-Orient plaide en faveur de la prudence", ajoute Manuel Lang.

En octobre, les exportations horlogères se sont contractées de 12,1 % vers la Chine et de 3,2 % vers les Émirats arabes unis, le plus gros marché au Moyen-Orient pour les horlogers suisses.

La semaine passée, Richemont avait surpris favorablement sur ses ventes dans l'horlogerie.

Le groupe suisse - dont les activités se concentrent sur des marques de grand luxe comme Vacheron Constantin ou Jaeger-LeCoultre - avait fait état d'une accélération de ses ventes de montres durant son deuxième trimestre début (juillet à septembre), en hausse de 12 % hors effets de change (contre 8 % au trimestre précédent).

L'enseigne britannique Watches of Switzerland, spécialisée dans la vente de montres de luxe, dont Rolex et Patek Philippe, a de son côté enregistré une hausse de 15 % de ses ventes durant son premier semestre décalé (clos le 1er novembre), dopées par un bond de 22 % de ses ventes aux Etats-Unis.

Plusieurs marques dans le secteur ont toutefois annoncé des licenciements, dont Zenith (LVMH) et Gucci Swiss Timepieces (Kering).