Suisse-La BNS maintient son principal taux directeur à zéro
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 09:36

La Banque nationale suisse (BNS) a, comme prévu, maintenu jeudi son principal taux directeur à zéro pour la deuxième réunion consécutive, la banque centrale ayant pris en considération le récent accord visant à réduire les droits de douane américains et l'inflation qui oscille près du bas de sa fourchette cible.

La BNS laisse ainsi inchangé son taux d'intérêt à 0%, le plus bas parmi les grandes banques centrales, une décision largement attendue par les marchés et les analystes interrogés par Reuters.

(Reportage John Revill, rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

