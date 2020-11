Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suisse-Attaque au couteau à Lugano, piste terroriste évoquée Reuters • 24/11/2020 à 21:07









ZURICH, 24 novembre (Reuters) - Une femme âgée de 28 ans a été arrêtée et placée en garde à vue mardi à Lugano, en Suisse, après avoir tenté d'étrangler une autre femme et blessé une seconde à la gorge avec un couteau à lame dentée, a annoncé le procureur général de la Confédération, qui a dit soupçonner un mobile terroriste. "Le 24.11.2020, un #attentat à motivation présumément #terroriste a été perpétré contre plusieurs personnes dans un grand magasin de #Lugano. Le ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale", a déclaré de son côté la police fédérale sur Twitter. Une des victimes présente des blessures sérieuses mais ses jours ne sont pas en danger, la deuxième victime n'est que légèrement blessée, a indiqué la police du canton du Tessin. "Une personne de nationalité suisse a été interpellée et a été placée en garde à vue (...) et le ministère public de la Confédération a ouvert une information judiciaire à son encontre", a précisé le parquet dans son communiqué. La Suisse estime compter des centaines de résidents représentant une menace potentielle ou ayant voyagé dans des zones de guerre. (Michael Shields et Silke Koltrowitz; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

