Suez : vise un chiffre d'affaires supérieur à 16 MdsE en 2021

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 17 209 ME au 31 décembre 2020, en baisse de -806 ME par rapport au 31 décembre 2019.

L'EBITDA s'élève à 2 815 ME pour l'exercice 2020. Il intègre -98 ME de coûts et provisions liés à la conjoncture, y compris à la pandémie. La décroissance organique s'établit à -9,9%. L'EBIT s'établit à 780 ME. Il intègre -303ME de coûts et provisions liés à la conjoncture, y compris à la pandémie.

Le résultat net part du Groupe ressort à -228 ME en 2020, contre 352 ME en 2019. Retraité des éléments non récurrents, le résultat net part du Groupe s'établit à -38 ME en 2020, soit un résultat net par action récurrent à -0,06E.

Le groupe annonce des objectifs et perspectives 2021 améliorés. Il vise un chiffre d'affaires supérieur à 16 MdsE avec un retour à la croissance organique, un EBIT de 1,4 à 1,6 MdsE, un BPA récurrent de 0,80 à 0,85E et un Free Cash Flow récurrent de supérieur à 500 ME.