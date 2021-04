Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : vers une blockchain au service de l'environnement Cercle Finance • 21/04/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - La Fédération française des Professionnels de la Blockchain annonce la création d'un Comité stratégique dédié à l'économie circulaire. Ce comité sera présidé par Antoine Le Feuvre, Directeur Général Solutions Digitales pour les Citoyens, les Particuliers et les Entreprises (3C) au sein de la Business Unit Smart & Environmental Solutions de SUEZ. 'Le Groupe SUEZ est engagé en faveur de la transition vers l'économie circulaire, pour construire un monde plus durable. Nous sommes convaincus que l'innovation technologique est nécessaire pour accélérer cette transformation', a-t-il indiqué. 'En réunissant des acteurs de différents horizons autour de cet enjeu majeur pour notre planète, ce nouveau Comité (...) s'attachera à mettre le formidable potentiel de la blockchain au service de l'environnement'. Ce comité aura ainsi comme objectif de faire de la blockchain une infrastructure de référence pour les différents services à l'environnement (traçabilité des chaînes de valeur, mesure environnementale, etc.).

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.30%