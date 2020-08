Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : vers la cession d'une filiale à Veolia Cercle Finance • 18/08/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Suez annonce la conclusion d'un accord d'exclusivité avec Veolia pour la vente de sa filiale française OSIS, multi-spécialiste des services d'assainissement employant 2.500 collaborateurs dans plus de 130 centres de service locaux en France. L'opération, qui lie les parties sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel, devrait être conclue au cours du premier semestre 2021. A la conclusion de cette transaction, qui s'inscrit dans le programme de rotation d'actifs de Suez, l'entreprise transférée représentera une valeur d'environ 298 millions d'euros, soit environ 13 fois l'EBITDA ajusté pro forma de 2019.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.13%