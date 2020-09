Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Veolia améliore sa proposition de rachat auprès d'Engie à 18 euros par action Reuters • 30/09/2020 à 08:47









PARIS, 30 septembre (Reuters) - Veolia VIE.PA a amélioré mercredi son offre de rachat de 29,9% de la part d'Engie ENGIE.PA dans Suez VIE.PA , la portant de 15,50 euros à 18 euros par action. Cette proposition ainsi révisée de Veolia sera caduque ce soir à minuit, ajoute le groupe français dans un communiqué. Ce relèvement de l'offre fait passer de 2,9 milliards d'euros à 3,4 milliards d'euros le coût du rachat potentiel des 29,9% détenus par Engie dans Suez, a déclaré le PDG de Veolia Antoine Frérot lors d'une conférence téléphonique. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.82% SUEZ Euronext Paris +7.24% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +2.05%