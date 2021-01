Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : Veolia a adressé son offre publique sur les 70,1% Cercle Finance • 07/01/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Suez: Veolia a adressé son offre publique sur 70,1% Veolia a adressé aujourd'hui au Conseil d'administration de Suez la proposition d'offre publique qu'elle a l'intention de déposer sur les 70,1% du capital de Suez. ' La remise de cette proposition formelle au conseil d'administration du groupe Suez s'inscrit, une fois encore, dans la volonté de Veolia d'être parfaitement transparent sur son projet de rapprochement avec Suez ' indique Veolia. Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia, déclare : ' Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape, qui nous rapproche encore de la réalisation de notre projet. Cette étape était attendue : elle permet notamment aux actionnaires de Suez de prendre connaissance officiellement de l'ensemble des modalités de notre proposition d'offre et de se faire un avis sur son sens industriel, social et financier. '

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +1.11%