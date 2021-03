SUEZ/VEOLIA

(AOF) - Nouvelle passe d'armes entre Veolia et Suez ce weekend. Dimanche, Suez propose une "solution négociée" à Veolia soutenue par une offre ferme de Ardian - GIP. Le numéro un mondial des services à l'environnement a rapidement répondu qu'il n'était pas par le démantèlement de Suez proposé par Philippe Varin, le président du groupe.

Selon Suez, le consortium Ardian-GIP a remis le 20 mars à son conseil d'administration une offre ferme et engageante visant à la création d'un nouvel ensemble dont les contours sont proches de ceux proposés par la médiation de l'Etat. La proposition du consortium a été reçue et acceptée à l'unanimité par le conseil d'administration de Suez, qui la juge conforme aux attentes exprimées dans son communiqué du 26 février, respectueuse des parties prenantes du groupe, de ses actionnaires, de ses salariés, de ses clients, et allant dans le sens de Veolia en lui permettant un renforcement substantiel de ses activités.

Le prix proposé pour l'ensemble des activités concernées représente une valeur d'entreprise de 15,8 milliards d'euros, soit l'équivalent d'une valorisation de 20 euros par action.

Pour Veolia, la direction de Suez tente en vain ce jour de créer de l'incertitude là où il n'y en pas.

Le groupe ne vendra pas ni n'échangera sa participation de 29,9% au capital de Suez ; l'offre publique d'achat déposée par Veolia demeure irrévocable même après l'activation de l'entité néerlandaise, et c'est la seule à porter sur l'ensemble du capital de Suez.

Selon Veolia, sa proposition faite par Veolia il y a une dizaine de jours de garantir en cas d'accord préalable l'intégrité de Suez en France représente les meilleurs efforts possibles de Veolia pour donner au nouveau Suez une taille lui permettant de se développer, y compris hors de France, tout en garantissant grâce à l'entreprise à mission Meridiam la stabilité de son actionnariat pendant 25 ans, la préservation de l'intégralité de l'emploi et des acquis sociaux, le maintien d'une véritable et solide concurrence et le doublement des investissements dans les 5 à 7 prochaines années.

Veolia note par ailleurs que l'évident conflit d'intérêt dont témoigne le communiqué de Suez est choquant et surprenant : l'approche des dirigeants de Suez, qui consiste à favoriser leur intérêt personnel et patrimonial en offrant à deux fonds court-termistes de choisir à la carte leurs actifs, contrevient à l'intérêt social du groupe et à celui des actionnaires, qui n'ont toujours qu'une offre fantôme face à celle de Veolia.

"Il appartiendra naturellement aux actionnaires de Suez de se prononcer sur ces différentes questions qui engagent l'avenir du groupe, et aux tribunaux de statuer sur la responsabilité individuelle des administrateurs concernés", a conclu Veolia.