scénario de marché le warrant adapté performance anticipée sous-jacent SUEZ mnémo R146S scénario réalisé scénario non réalisé sens haussier type Call 16.48 14.59 objectif 16.48 maturité 19-06-2020 2 Semaine(s) 2 Semaine(s) niveau d'entrée 15.01 delta 0.66 % 75 % -25 %

opinion moyen terme résistance : N°1 / N°2 : 15.3 € / 15.7 € opinion court terme support : N°1 / N°2 : 14.65 € / 14.09 €



- Les points forts de la valeur selon AOF - Numéro deux mondial des services à l'environnement, deuxième dans l'eau et quatrième dans les déchets ; - Trois grands moteurs de croissance : l'urbanisation, la gestion de la rareté des ressources, le renforcement des réglementations ; - Groupe de 17,33 Mds EUR de chiffre d'affaires, organisé en 4 grands pôles : l'eau en Europe (27 % du chiffre d'affaires), le recyclage et la valorisation des déchets en Europe (36 %), l'international (23 %) et les technologies et solutions pour l'eau (16 %) ; - Groupe ancré en Europe (56 % des revenus dont 29 % pour la France) mais véritablement international (12 % aux Etats-Unis, 7 % en Océanie, 6 % en Amérique du sud et 6 % en Asie) ; - Métiers (et contrats) de long terme assurant une bonne visibilité et forte barrière à l'entrée en raison de l'intensité capitalistique ; - Stratégie de long terme visant à la consolidation des positions en Europe, à l'accélération de la croissance à l'international, à l'efficacité en termes de baisse des coûts et de sélectivité commerciale ; - Stricte discipline financière et maîtrise de la gouvernance, le nouveau président Bertrand Camus ayant été recruté en interne ; - Visibilité sur le dividende, maintenu à 0,65 EUR au titre de 2018 ; ]

SUEZ : Vente du Call R146S à 0,61 EUR (+17 %) Le 11 février, nous avons proposé l'achat du Call R146S sur Suez suite à la sortie par le haut d'un drapeau, figure de continuation de tendance. Les cours ont accéléré et testent maintenant la première résistance à 15,30 EUR. Le Call R146S peut actuellement être revendu à 0,62 EUR, générant un gain de +17 %. Le mouvement devrait se poursuivre en direction des résistances suivantes à 15,70 EUR puis 16,48 EUR : le reliquat de la position sera débouclé sur ces niveaux. Les analyses proposées sont suivies, et nous publierons des mises à jour lorsque nous penserons qu'il faudra revendre le produit mis en avant. Le suivi devient caduc si le Warrant arrive à échéance. Les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif, ils évoluent en fonction des conditions de marché. Analyse rédigée le 19/02/2020 à 09:11 (19/02/2020 08:11:26Z) Day By Day - Matthieu Driol - Analyste senior

