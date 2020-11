Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez va continuer à travailler à des scénarios alternatifs au projet Veolia - pdt Reuters • 03/11/2020 à 15:29









PARIS, 3 novembre (Reuters) - Suez SEVI.PA va continuer à travailler à des scénarios alternatifs au projet de rachat porté par Veolia VIE.PA , a déclaré mardi le président du conseil d'administration de Suez. "Veolia n'a pas le contrôle de Suez et reste notre principal concurrent. La loi impose de respecter d'ailleurs strictement cet état de fait et nous allons continuer à travailler à des options alternatives (...) au scénario proposé par Veolia", a déclaré Philippe Varin lors d'une audition au Sénat. Veolia s'est engagé mardi à déposer une offre d'achat sur l'ensemble du capital de Suez qu'il ne détient pas encore dès que le conseil d'administration de sa cible aura donné son aval à ce projet et aura désactivé le dispositif empêchant la cession de l'activité Eau en France de Suez. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.89% SUEZ Euronext Paris +1.08% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.93%