Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : une fondation pour garder Suez Eau France Cercle Finance • 24/09/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Suez indique que son conseil d'administration a décidé qu'une fondation, administrée par une majorité de représentants ou d'anciens représentants du corps social du groupe, aura pour mission de préserver l'intégrité de l'activité eau France au sein du groupe. Pour les quatre années à venir et sauf décision contraire du conseil d'administration de Suez, Suez Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d'accord préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, dont celui de la fondation. La quasi-totalité du capital et des droits de vote de Suez Eau France reste détenue par Suez. Par ailleurs, le conseil d'administration entend étudier les conditions d'une ouverture du capital de Suez Eau France aux salariés de cette société.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -3.56%