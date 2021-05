Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : un contrat de gestion renouvelé aux USA pour 40 ME Cercle Finance • 25/05/2021 à 12:28









(CercleFinance.com) - Suez annonce aujourd'hui que la ville d'East Providence (Etats-Unis) lui avait renouvelé sa confiance dans le cadre de la gestion de la station d'épuration 'Riverside'. Le conseil municipal de cette ville de l'État de Rhode Island a ainsi validé un nouvel accord de gestion pour un montant d'environ 40 ME sur 10 ans. Effectif depuis le 1er mai, le contrat prévoit notamment la mise en place d'une technologie de pointe pour améliorer la performance du système d'assainissement, précise Suez. S'appuyant sur une méthode d'inspection acoustique, la solution permet de prévenir les risques de débordement des eaux usées et pluviale. L'outil a déjà fait ses preuves: à Bayonne (New Jersey) et à Nassau (New-York), il a permis de réduire le nombre d'obstructions de respectivement 70% et 71%.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.05%