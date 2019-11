Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : trois contrats dans le Golfe Persique Cercle Finance • 29/11/2019 à 10:38









(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir remporté un contrat d'une durée de cinq ans pour l'exploitation et la maintenance du centre d'enfouissement des déchets de Barka situé au Sud de la région d'Al-Batina, au Sultanat d'Oman. Toujours au Moyen-Orient, il a également remporté ses deux premiers contrats sur le marché du Smart Water en accompagnant les autorités du Qatar et du Sultanat d'Oman dans l'optimisation de la performance des systèmes de distribution d'eau potable. 'Face à la croissance démographique qui génère des enjeux croissants de gestion de l'eau et des déchets au Moyen-Orient, les autorités locales investissent dans l'optimisation et la modernisation des infrastructures existantes', explique-t-il.

