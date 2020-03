SUEZ suspend ses objectifs 2020 mais maintient son dividende

(AOF) - Le groupe Suez annonce la suspension de ses objectifs 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. La société ajoute qu'il est trop tôt pour quantifier l'impact sur son activité. Elle indique que, comme toutes les industries, elle est susceptible d'être significativement impacté en 2020 par les conséquences du confinement de la population. Elle suit ainsi de très près la situation et informera le marché en temps voulu à mesure que les tendances se préciseront.

Le groupe indique avoir déjà adapté ses perspectives. Il ajoute que le plan de transformation de l'entreprise - Shaping SUEZ 2030 - entraîne dès cette année une forte amélioration des performances et de la rentabilité, ainsi qu'une plus grande sélectivité des investissements, et il est déjà bien engagé à travers tout la société.

Suez précise que dans le contexte actuel, en 2020, il a déjà engagé des mesures supplémentaires pour optimiser l'activité et atténuer les impacts potentiels sur les revenus et la rentabilité, ainsi que pour renforcer la liquidité du groupe.

Ainsi le groupe a pris des mesures fortes à court terme pour réduire ses dépenses et ses coûts d'une manière significative, au-delà de ce qui était initialement prévu. Il compte également réduire ses investissements cette année d'environ 15% par rapport à leur niveau de 2019.

Conformément aux annonces précédentes, et compte tenu de la solidité et de la liquidité de son bilan, Suez proposera un dividende 2019 de 0,65 € par action payable en mai comme prévu.

L'entreprise confirme également que son Assemblée Générale se tiendra comme prévu le mardi 12 mai 2020 à 14h30. Du fait du contexte épidémique de Covid-19, et sous réserve de confirmation des textes réglementaires, elle se déroulera sans la présence physique des actionnaires et sera retransmise en direct sur le site Internet de SUEZ.

" Au moment où la situation s'améliore en Chine, la pandémie de covid-19 se répand à travers le monde. La totalité du Groupe SUEZ est mobilisé pour maintenir ses services essentiels dans l'eau et les déchets, ayant un impact direct sur la santé et la qualité de vie des citoyens. Le Conseil d'administration se joint à moi pour remercier les équipes qui œuvrent quotidiennement, avec un professionnalisme et un sang-froid décisif, dans l'accomplissement de leur mission et la poursuite de la transformation du Groupe " a déclaré Bertrand Camus, son directeur général.

