Suez : soutien confirmé au projet d'Ardian Cercle Finance • 05/10/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Suez indique que son conseil, réuni dimanche soir, confirme son soutien au projet porté par Ardian et ses partenaires, dont il a examiné les détails de l'avancement depuis la remise de l'offre préliminaire à Engie le 30 septembre dernier. Dans le cadre du processus de vente engagé par Engie, ce projet vise l'acquisition de 29,9% du capital de Suez détenues par d'Engie, suivie immédiatement d'une offre publique en numéraire pour l'ensemble des actionnaires du groupe dans les mêmes conditions. Le conseil de Suez juge le projet 'dans l'intérêt social du groupe, de ses actionnaires, salariés, clients ainsi que l'ensemble de ses parties prenantes', soulignant qu'il permettra notamment d'atteindre l'objectif de Suez de doubler la part de l'actionnariat salariés.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.50%