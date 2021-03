Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : souscription record des salariés au plan Sharing 2021 Cercle Finance • 10/03/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Suez annonce une souscription record à son plan ' Sharing 2021 ' : avec près de 6%, les salariés deviennent un des tout premiers actionnaires du groupe. A l'issue de la période définitive de souscription -qui s'est achevée le mardi 9 mars- plus de 15 000 salariés ont confirmé leur souhait d'investir dans Sharing 2021, soit un taux de souscription de près de 53%, en progression de plus de 60% par rapport aux taux de souscription enregistrés en France lors des quatre offres précédentes. Le 18 mars prochain, date de l'augmentation de capital associée à l'offre 'Sharing 2021', l'actionnariat salarié de Suezpassera de 4% à 5,6% du capital, renforçant ainsi la position des salariés en tant que 3èmeactionnaire du Groupe.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.03%