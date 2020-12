Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : signe un contrat de 5 ans avec SA Water en Australie Cercle Finance • 14/12/2020 à 12:10









(CercleFinance.com) - Suez annonce que South Australia Water (SA Water), la société publique de services d'eau de l'Etat australien, lui a renouvelé sa confiance avec un nouveau contrat d'alliance, soit un partenariat public-privé pour les services de production d'eau et de traitement des eaux usées d'Adélaïde. 'Le nouveau contrat, d'un montant de 170 millions d'euros sur une durée de cinq ans, débutera en juillet 2021 et comprendra l'exploitation de cinq usines de production d'eau potable et cinq usines de traitement des eaux usées pour répondre aux besoins d'un million d'habitants', fait savoir Suez. Le groupe français en profitera pour proposer sa solution intelligente Aquadvanced, 'un outil numérique innovant dédié à la garantie d'une eau potable de qualité et à l'amélioration des performances globales des systèmes de production et des réseaux de distribution, tout en contribuant à réduire l'impact écologique sur l'environnement'.

