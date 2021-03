Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : séduit les industriels Russe et Brésilien Cercle Finance • 04/03/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir remporté deux contrats, au Brésil et en Russie, qui verront la société française apporter à ses clients industriels son expertise en matière de solutions de gestion de l'eau, notamment sur des marchés clés comme l'Énergie. AuBrésil, Modec Offshore Production Systems a attribué un contrat de plusieurs millions d'euros à Suez pour la fourniture d'un système d'élimination des sulfates présents dans l'eau de mer. EnRussie, Suez a signé un contrat pour un important projet de traitement des eaux usées ainsi que l'établissement d'un contrat de service associé d'une durée de 10 ans avec l'usine de production de polymères de Irkutsk Oil Company, à Irkutsk (Sibérie orientale). Dans le cadre de ces contrats, les technologies de pointe fournies par Suez permettront aux industriels d'assurer l'excellence opérationnelle, d'améliorer leurs performances environnementales, et de se conformer aux réglementations les plus strictes, assure Suez.

