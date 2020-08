Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : se hisse vers 12,4E, objectif 12,95E Cercle Finance • 26/08/2020 à 09:16









(CercleFinance.com) - Suez se hisse vers 12,4E et renoue avec ses sommets de la veille qui sont aussi ses sommets estivaux: le titre poursuit son ascension au sein d'un canal ascendant linéaire depuis le plancher des 8,05E du 17 mars, ce qui devrait déboucher sur le retracement de l'ex-plancher des 12,95E du 5 décembre 2019.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.99%