Suez : se hisse vers 11,3E, les 12,04E en ligne de mire

(CercleFinance.com) - Suez se hisse vers 11,3E et re-test la résistance déjà abordée le 8 et 9 juin: un franchissement permettrait d'aller combler le 'gap' des 12,04E du 11 mars puis d'aller tester les 12,5E, ex-plancher de début décembre 2016.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +2.80%