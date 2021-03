Suez : s'engage dans la désalinisation de l'eau au Sri Lanka

(CercleFinance.com) - Suez annonce aujourd'hui que l'Office national en charge de la gestion de l'eau du Sri Lanka (NWSDB) lui a confié un nouveau contrat afin de concevoir, construire et exploiter la première installation de désalinisation d'eau de mer par osmose inverse à Jaffna, la capitale de la province du nord du pays.

D'une capacité de 24 000 m3, l'installation, en partie financé par la Banque Asiatique de Développement, sera conçue et construite sur une période de deux ans et demi, puis exploitée et entretenue par Suez pendant sept ans. L'usine fournira de l'eau potable à 300 000 habitants de la ville de Jaffna et des zones urbaines et rurales environnantes.

Le projet fait partie du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Jaffna-Kilinochchi développé par le Gouvernement sri-lankais, visant à améliorer la quantité d'eau potable disponible dans les zones pauvres en eau, et à fournir de l'eau potable aux habitants de Jaffna, l'une des villes les plus densément peuplées du Sri Lanka.