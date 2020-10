Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez remporte plusieurs contrats en Chine et aux Philippines Reuters • 09/10/2020 à 11:19









9 octobre (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * REMPORTE PLUSIEURS CONTRATS EN CHINE ET AUX PHILIPPINES POUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE PLUS DE 90 MILLIONS D'EUROS * A RÉCEMMENT REMPORTÉ DE NOMBREUX CONTRATS DE CONCEPTION, D'INGÉNIERIE, DE FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES, POUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL D'ENVIRON 91,7 MILLIONS D'EUROS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES * LA CONSTRUCTION EST EN COURS ET DEVRAIT ÊTRE ACHEVÉE DÉBUT 2024 Texte original sur Eikon: ID:nNDL3jFYtx Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.19%