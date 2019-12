SUEZ remporte le contrat de l'eau potable au Sénégal

(AOF) - Suez a remporté le contrat d'affermage pour la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal. Ce contrat, d'une durée de 15 ans, permettra d'assurer un approvisionnement en eau potable à une population initiale d'environ 7 millions d'habitants. Le contrat, pour lequel sera créée une société de droit sénégalais avec un actionnariat majoritairement sénégalais (55 %), prévoit l'intégration par le groupe français des 1 200 professionnels sénégalais actuellement en exercice.

Ce contrat renforce la présence de Suez à l'International et positionne le groupe comme un acteur clef de la distribution d'eau potable en Afrique. Présent sur le continent depuis la construction de la station d'eau potable de Sherbine en Egypte en 1948, Suez a construit plus de 500 usines d'eau potable et d'assainissement qui desservent la plupart des capitales africaines et gère les services d'eau potable et d'assainissement du Grand Casablanca et d'Alger.