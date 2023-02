Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: remporte le contrat d'un site de dessalement en Chine information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Suez a annoncé avoir remporté, avec ses partenaires, le contrat d'ingénierie, de gestion des achats et de construction du site de dessalement d'eau de mer par osmose inverse du Groupe Wanhua Chemical à Penglai, en Chine.



Selon Suez, ce projet contribuera à préserver les ressources locales en eau douce, tout en protégeant l'environnement, aidant ainsi Wanhua et ses partenaires industriels à progresser dans leur transition écologique.



'Il s'agit du plus grand projet de dessalement remporté par le Groupe depuis le 1er février 2022 et le premier pour un client industriel', précise Suez.





