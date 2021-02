Suez rejette l'offre, jugée "pas satisfaisante", de Veolia

Pour le conseil d'administration du groupe spécialisé dans la gestion de l'eau et des déchets, l'opération projetée par son concurrent "impacterait négativement la valeur du groupe Suez".

Suez a de nouveau refusé l'offre de son concurrent Veolia. Le conseil d'administration du groupe spécialisé dans la gestion de l'eau et des déchets a annoncé vendredi 26 février à l'occasion de sa publication de ses résultats 2020 qu'il avait décidé à l'unanimité que "les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir favorablement" le projet de Veolia.

"L'opération projetée par Veolia a remet en cause le plan Suez 2030 et impacterait négativement la valeur du groupe Suez ", a estimé le conseil d'administration. Alors que Volia veut créer un "champion mondial", le conseil a répliqué que "l a course à la taille n'apport(ait) pas de bénéfice déterminant dans les métiers de services essentiels".

Pour le conseil d'administration, "les résultats 2020 de la société (...) confirment que le prix de l'action Suez proposé par Veolia, et payable au plus tôt en mai 2022, n'est pas satisfaisant".

Le conseil a donné plusieurs raisons, notamment que "la valeur intrinsèque de Suez reste bien supérieure au prix proposé" et que l'environnement économique s'est fortement amélioré depuis l'achat par Veolia de la part d'Engie dans Suez. Il relève aussi que le prix de 18 euros proposé par Veolia "ne prend pas en compte les synergies" mises en avant.

Suez limite la casse

Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 17,2 milliards d'euros, en repli de 4,5% (et de 2,6% en comparable), pénalisé par la crise du Covid-19. Le groupe a accusé une perte nette de 228 millions d'euros l'an dernier, mais le résultat net récurrent (hors éléments exceptionnels) enregistre une perte, plus limitée, de 38 millions d'euros (contre un bénéfice net récurrent de 350 millions en 2019).

Le groupe Suez avait déjà fait savoir fin janvier qu'il dépasserait ses objectifs du second semestre, mais les résultats définitifs sont au-dessus de ces estimations, avec notamment un bénéfice opérationnel de 704 millions d'euros (contre une estimation précédente entre 670 et 680 millions d'euros).

Bonne trajectoire financière

Commentant les résultats 2020 lors d'une conférence téléphonique, le directeur général de Suez Bertrand Camus a salué des performances "très solides", en mettant l'accent sur une "bonne trajectoire financière au second semestre et qui se poursuit en ce début d'année".

Signe de sa confiance, Suez a décidé de relever ses objectifs pour 202 1, et vise désormais un chiffre d'affaires supérieur à 16 milliards d'euros et un résultat opérationnel compris entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros.

Betrand Camus a insisté sur les effets positifs du plan stratégique en cours, "Suez 2030", qui a accéléré la dynamique commerciale, en France comme à l'international, avec 4,7 milliards d'euros de contrats conclus, et qui a permis des économies de 326 millions d'euros, supérieures aux 275 millions prévus.

La patron a aussi souligné que le groupe, qui a réduit son endettement, allait poursuivre sa stratégie visant à "se repositionner sur des services à forte valeur ajoutée", notamment par des acquisitions.

"Pas de prise de contrôle rampante de Veolia"

Les administrateurs de Suez ont parallèlement réitéré leur "s ouhait de parvenir à une solution négociée et agréée entre Suez et Veolia". "Si (le PDG de Veolia) Antoine Frérot a des propositions à faire (...) bien entendu, il a mon numéro de téléphone, et le conseil étudiera ses propositions", a déclaré le président du conseil Philippe Varin, lors d'un point de presse.

Mais le conseil d'administration a aussi prévenu qu'il prendrait "toute mesure utile pour s'assurer que Veolia n'impose pas ses propres intérêts lors de l'assemblée générale des actionnaires de Suez".

Bertrand Camus a expliqué que le "but principal est de s'assurer que l'ensemble des règles soient respectées et que l'ensemble de nos actionnaires minoritaires (...) soient défendus, leurs intérêts préservés" et "qu'il n'y ait pas de prise de contrôle rampante de Veolia".

Mais le patron de Veolia, jeudi, était resté sûr de lui. "Ce projet avance exactement comme nous l'avions souhaité" , a-t-il assuré. "Nous avons levé et nous levons de manière accélérée depuis un mois tous les obstacles juridiques qui avaient été dressés sur la route de ce projet." Antoine Frérot a même dit prévoir un feu vert des autorités de la concurrence "d'ici 7 à 13 mois".