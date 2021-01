SUEZ rachète les intérêts minoritaires de NWS et Suyu en Chine

(AOF) - Suez a signé un accord avec son partenaire historique NWS Holdings Limited (NWS) pour acquérir les participations minoritaires de NWS dans toutes les activités communes des deux groupes en Grande Chine. Avec ces acquisitions, le groupe de Services à l'environnement renforce sa présence en Grande Chine et simplifie la structure de ses activités dans la région. À l'issue de l'opération, Suez détiendra 100 % de Suez NWS et Suyu.

Le montant de la transaction s'évalue à environ 693 millions d'euros. Ainsi, cette transaction valorise Suez NWS et SUYU à près de 1,7 milliard, dont environ 150 millions d'euros de dette nette. En 2019, les deux entités consolidées ont généré un EBITDA d'environ 193 millions d'euros et un résultat net d'environ 113 millions d'euros.

Ces transactions contribueront positivement au résultat net récurrent et au free cash flow récurrent du groupe dès leur finalisation, par l'augmentation du résultat des sociétés mises en équivalence en ce qui concerne Suyu et en réduisant les intérêts minoritaires en ce qui concerne Suez NWS.

En 2017, Suez a regroupé toutes les activités Eau et Déchets du Groupe en Chine continentale, à Macao, à Hong-Kong et à Taïwan en une seule entité : Suez NWS, formée avec son partenaire historique NWS. Depuis lors, Suez détenait 58 % du capital de SUEZ NWS et assumait pleinement la direction de la co-entreprise.

En 2015, Suez et NWS ont signé, à travers leur co-entreprise Suyu (détenue à parts égales), un accord avec Chongqing Water Assets pour créer ensemble Derun Environment. Derun Environment, à travers sa participation de 50,04 % dans Chongqing Water Group et de 43,86 % dans Chongqing Sanfeng, est un groupe leader dans les activités Eau et Déchets en Chine. Derun Environment constitue une plateforme d'investissement pour accélérer considérablement le développement et la mise en œuvre de solutions innovantes dans la région de Chongqing.

À la suite de l'acquisition de la participation indirecte de 50% de NWS dans Suyu, Suez détiendra désormais 25,1 % de Derun Environment. En augmentant sa participation, Suez renforce son engagement et son partenariat avec Chongqing Water Assets. Suez continuera à développer et à mettre en œuvre des solutions de pointe pour optimiser la gestion du traitement de l'eau et des eaux usées, en partenariat avec la municipalité et ses partenaires.

" Ces acquisitions sont en ligne avec les objectifs de réallocation sélective du capital identifiés dans le plan stratégique Shaping Suez 2030. Grâce à une structure optimisée de ses activités, le Groupe renforce sa capacité à remporter des contrats d'envergure et à forte valeur ajoutée, tout en créant plus de valeur pour ses parties prenantes "a souligné la société.

Les transactions, qui devraient être finalisées d'ici la fin du premier trimestre 2021, seront soumises à l'approbation réglementaire et aux clauses suspensives habituelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro deux mondial des services à l'environnement, créé en 1880 ;

- 18,2 Mds€ de chiffre d'affaires, réalisé majoritairement en Europe et en Amérique, sgénéré par 3 pôles : l'eau (39 %), le recyclage et la valorisation des déchets (41 %), puis les solutions et les énergies renouvelables ;

- Modèle d'affaires « Fonder un environnement durable dès maintenant » fondé sur des métiers (et contrats) de long terme assurant bonne visibilité et forte barrière à l'entrée en raison de l'intensité capitalistique, défini dans le plan Shaping 2030 :

- ambition d'être leader mondial,

- recours à la sélectivité des contrats, à la rotation du portefeuille, à la simplicité organisationnelle et l'engagement des salariés envers les clients ;?

- Capital contrôlé à 32,1 % par Engie, devant Catalgirone (3,5 %) et les salariés (2,6 %), Bertrand Camus étant directeur général et Philippe Varin président du conseil de 19 membres ;

- Contrôle de la situation financière avec une dette stable à 10,7 Mds€ à fin juin 2020, et un rehaussement des liquidités à 6,2 Mds€.

=/ Enjeux /=

- Stratégie de réalisation de Shaping 30 :

- d'ici 2021 : organisation industrielle en 6 régions et 2 branches « affaires globales », plan de cession de 3 à 4 Mds€ d'actifs, BPA de 0,8 €, autofinancement libre de 500 M€ et dette nette égale de 2,3 à 3 fois l'EBITDA,

- d'ici 2023 : économies de coûts de 1 Md€ ;

- Stratégie d'innovation articulée entre les déchets (comptabilité, recyclage et usage) et l'eau (ressources alternatives, traitement et distribution) :

- réseau mondial de 17 centres de recherche,

- investissements dans les entreprises innovantes via Suez Ventures, doté d'un budget annuel de 50 M€ (1/2 à 2 M€ par projet), et des participations dans les fonds d'amorçage Démeter 3 et 6 et Paris Fonds vert,

- partenariats scientifiques, présence dans les plateformes collaboratives et les réseaux de compétences ;

- Stratégie environnementale orientée vers la réalisation des objectifs 2030 : recul de 45 % des émissions de CO2, solutions 100 % durables et 20 Mt de CO2 évitées par an chez les clients ;

- Réalisation des ambitions, relevées, de WTS, nouvelle branche née de l'intégration de GE Water : 3,1 Mds€ de chiffre d'affaires et hausse de 45 % de la rentabilité d'exploitation ;

- En France, relance des investissements de lutte contre les fuites d'eau (réseau âgé de 150 ans) et, en Chine, poursuite de la pénétration du 1er marché mondial du traitement de déchets toxiques.

=/ Défis /=

- En Europe, pressions tarifaires des autorités publiques et difficultés budgétaires des collectivités locales et rentabilité du recyclage affectée par la baisse du prix de vente et la hausse cu coûts des matières premières ;

- Refus par le conseil d'administration de l'offre d'achat par Veolia, qu'il conditionne la condition d'une offre publique pour tous les actionnaires de Suez après la cession à ce dernier de la participation d'Engie ;

- Impact de la pandémie : baisse de 4,5 % du chiffre d'affaires semestriel et perte nette de 538 M€;

- Réaction à la pandémie : économies de coûts, recul de 15 % des investissements ;

- Objectif 2ème semestre 2020 d'un chiffre d'affaires en recul de 2 à 4 % et d'un bénéfice d'exploitation entre 600 et 650 M€ :

- Maintien du service du dividende, ramené à 0,45 €.