Suez : pullback sur 13,48E, objectif 13,05E

(CercleFinance.com) - Suez subit un pullback sur 13,48E et réduit son gain annuel à +17%. Le prochain support se dessine vers 13,05E, il avait été testé les 4 et 7 octobre dernier, le suivant se situe vers 12,95E et il a fonctionné les 20 novembre puis 4 et 5 décembre.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -2.25%