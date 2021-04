Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : proposition de rencontre au PDG de Veolia Cercle Finance • 06/04/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Suez fait part d'une proposition de rencontrer à nouveau le PDG de Veolia dans les tout prochains jours, réitérant son souhait de trouver une solution négociée avec celui-ci 'dans les meilleurs délais'. Son conseil d'administration rappelle qu'il est 'toujours en mesure de recommander avant le 20 avril 2021 une nouvelle offre de Veolia dès lors qu'elle est équitable et conforme à l'intérêt de tous ses actionnaires'. 'Preuve supplémentaire de sa volonté de négocier, l'accord de cession des activités australiennes à Cleanaway a été renégocié pour permettre à Veolia d'avoir accès à ces activités dans le cadre des négociations sur une solution globale', rappelle-t-il.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.74%