SUEZ propose une solution amicale à VEOLIA

(AOF) - Dimanche, Suez a révélé avoir reçu une lettre d'intention d'Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia. Dans ce cadre, Suez s'est dit prêt à ouvrir un dialogue avec Veolia "afin de construire une solution dans l'intérêt de toutes les parties concernées qui renforcera les deux leaders mondiaux français des services à l'environnement".

Dans un contexte amical entre Suez et Veolia, et en tout état de cause sans démantèlement de Suez, la lettre d'intention ouvre la voie à une solution globale avec diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y compris une offre d'achat des actions Suez par les investisseurs, au prix de 18 euros par action, coupon attaché. Cette proposition est sujette notamment à la finalisation des " due diligence " confirmatoires.

Selon Suez, cette démarche permettrait une offre à tous les actionnaires et des modalités d'exécution rapide ainsi que le renforcement de chacun des deux leaders français des services à l'environnement à travers une solution amicale.

Elle permettrait également la préservation de l'emploi en France et à l'international dans une période économique critique, le maintien de la concurrence indispensable, notamment en France, l'accélération du développement de Suez sur des marchés en pleine croissance, l'augmentation de ses investissements renforçant ainsi sa capacité d'innovation et son expertise technologique et enfin, l'assurance d'un capital majoritairement français, avec une augmentation significative de l'actionnariat salarié.

Veolia a rapidement répondu à cette main tendue. Le groupe a rappelé que les 29,9% qu'il possède au capital de Suez ne sont pas et ne seront pas à vendre. "Ils constituent la première étape de la construction inéluctable et sous contrôle français du champion mondial de la transformation écologique ; ils ne sont pas un élément de stratégie financière", a souligné le numéro un mondial des services à l'environnement.

"Tout projet qui impliquerait directement ou indirectement la cession par Veolia de sa participation au capital de Suez, ou d'autres cessions dénaturant le projet industriel que le groupe porte, est considéré comme hostile par Veolia", a précisé la société.

Le PDG de Veolia, Antoine Frérot a déclaré : "Je demeure ouvert à la discussion avec le conseil d'administration de Suez dans le cadre du projet que je leur ai envoyé la semaine dernière".