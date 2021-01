Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : projet de coentreprise avec Fermentalg Cercle Finance • 05/01/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Suez et Fermentalg annoncent la signature d'un protocole d'accord pour la création au cours du premier semestre 2021 d'une co-entreprise, détenue à parité égale, qui développera des photo-bioréacteurs algaux capables de capter du CO2 par biomimétisme. Le nouveau photo-bioréacteur algal s'appuiera sur les premières avancées technologiques déployées tant en milieu industriel qu'urbain, au cours de ces cinq dernières années de collaboration entre les deux entreprises dans le cadre de l'accord de Paris. 'En outre, cette nouvelle innovation majeure permettra de développer des boucles circulaires en produisant notamment des produits valorisables dans les domaines du biocontrôle, de la nutrition et de la santé animale', ajoutent-elles.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.18%