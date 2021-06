Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : prochain départ du directeur général Bertrand Camus Cercle Finance • 16/06/2021 à 12:07









(CercleFinance.com) - Suez a annoncé aujourd'hui sur twitter que son directeur général, Bertrand Camus, avait décidé 'de ne pas faire partie de l'aventure du nouveau Suez'. 'Il mènera néanmoins jusqu'au bout l'OPA de Veolia et le rachat de SUEZ par le consortium Meridiam-GIP-CDC, qui doivent se finaliser d'ici la fin de l'année', précise Suez. 'La transaction entre les deux groupes devrait être conclue d'ici mi-Novembre, mi-Décembre prochain', estime-t-on chez Kiplink.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.25%