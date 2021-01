Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : prise de contrôle intégral du capital de Canaragua Cercle Finance • 19/01/2021 à 07:24









(CercleFinance.com) - Suez annonce l'acquisition de la participation de 33,4% d'Itochu Group dans Canaragua, pour un montant de 37 millions d'euros, lui permettant ainsi de détenir la totalité (100%) du capital du premier opérateur de services d'eau aux Canaries. Présente dans six des huit îles de l'archipel et servant une population de 1,1 million d'habitants, Canaragua a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 91 millions d'euros et un EBITDA d'environ 16 millions en 2019. Le groupe de services collectifs explique poursuivre ainsi en Espagne la réalisation de ses objectifs de réallocation sélective du capital, et renforcer sa capacité à remporter des contrats d'envergure et à forte valeur ajoutée.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +3.24%