Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : présente ses innovations à l'Exposition de Dubaï information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Suez participera à l'Exposition Universelle de Dubaï. Le groupe présentera ses solutions et ses technologies de pointe en faveur de villes durables et de territoires connectes. 25 millions de visiteurs provenant de plus de 190 pays sont attendus sur toute la durée de l'évènement, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. ' A l'occasion de la quinzaine thématique biodiversité du Pavillon France, un panel d'experts du Groupe présentera des solutions pour préserver les éléments eau, air et terre, qui répondent à la fois aux enjeux de Développement Durable définis par l'Organisation des Nations Unies et aux objectifs de Développement Durable fixés par Suez dans sa feuille de route 2017 - 2021 ' indique le groupe.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.08%